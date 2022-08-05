"Это наш город": ВДНХ отметит свой день рождения 6 и 7 августа

ВДНХ отметит свой 83-й день рождения. Гостей ждет более 200 мероприятий. Среди них – экскурсии, обучающие лекции, костюмированные парады.

Большинство мероприятий бесплатны, однако на некоторые нужно заранее зарегистрироваться. Подробная программа мероприятий есть на официальном сайте ВДНХ.