"Это наш город": Модная ярмарка будет работать 5 и 6 августа

Модная ярмарка пройдет на Тверском бульваре в ближайшие два дня – 5 и 6 августа. Ее организовали в рамках фестиваля "Московское варенье". Свои коллекции представят 70 брендов из разных регионов страны.

Еще гостям покажут, как сделать варенье из черники и топинамбура. Также им предложат разные виды мороженого.