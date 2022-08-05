"Это наш город": Собянин посетил реконструированный Центр московского долголетия "Орехово"

Сергей Собянин посетил Центр московского долголетия "Орехово". Там он подвел итоги проекта за три года и пообщался с жителями района.

В настоящее время в Москве работают 52 таких центра. С января по июль их посетили около 280 тысяч человек. Занятия проходят в очном и офлайн формате. До конца этого года в разных районах откроют еще 19 центров.

В 2022 году участники "Московского долголетия" впервые побывали на экскурсиях в проекте "Открой#Моспром". Пожилые граждане посетили 16 заводов и фабрик.