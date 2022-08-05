"Это наш город": в Зюзине приступили к благоустройству территорий

Территорию возле станции БКЛ "Зюзино" и жилые кварталы приводят в порядок по программе "Мой район". Благоустраивают улицы Азовская, Новочеремушкинская, Херсонская, Чонгарский, Симферопольский и Черноморский бульвары.

Будущей осенью там появятся удобные маршруты к метро, зоны отдыха, энергоэффективные фонари, скамейки и современные детские площадки. Работы завершат до конца года.

