"Это наш город": Парк "Дубовая роща "Маяк" благоустроят в Южном Тушине

В Южном Тушине благоустроят парк "Дубовая роща "Маяк". Территория площадью около восьми гектаров полностью преобразится. Для детей сделают современные детские площадки. В парке обустроят дорожно-тропиночную сеть, протянут экотропу, установят информационные стенды.

Дорожно-тропиночная сеть будет выполнена по новой технологии из экологического материала. На территории высадят более 500 деревьев и кустарников, создадут цветочные композиции.