"Это наш город": сервис на основе ИИ помог столичным врачам поставить 6 млн диагнозов

Электронный сервис на основе искусственного интеллекта помог столичным врачам поставить более 6 миллионов предварительных диагнозов. Программа анализирует жалобы человека и результаты осмотра, а потом предлагает три вероятных диагноза.

Терапевт может использовать один из вариантов или предложить свой.