"Это наш город": москвичи оценят цветочное оформление города

Жителям столицы предложили оценить цветочное оформление города на сайте проекта "Активный гражданин". Летом 2022 года городские клумбы украсили 55 миллионами цветов. Общая площадь засаженных клумб составила более 800 тысяч квадратных метров.

У каждого цветника есть паспорт, на основании которого специалисты индивидуально подбирают для клумб растения. Участники голосования смогут выбрать один из 5 предложенных вариантов, а также оставить свой ответ. Опрос организовали в рамках серии голосований "Лето активного гражданина".

До конца лета высадят 16 тысяч кустов роз. Они украсят Зубовскую площадь, парк Победы, сквер на Кутузовском проспекте и территории городских больниц.