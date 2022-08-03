"Это наш город": более тысячи участников "Московского долголетия" побывали на экскурсиях

Более тысячи участников "Московского долголетия" побывали на экскурсиях в проекте "Открой#Моспром". Пожилые граждане посетили 16 заводов и фабрик.

Например, на заводе "Свобода" гостям показали, как делают мыло, и провели мастер-класс по изготовлению крема. А в музее "Роза Эйнема" можно было продегустировать горячий шоколад и конфеты.