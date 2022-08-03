"Это наш город": Собянин пригласил москвичей на день рождения ВДНХ

Собянин пригласил москвичей на день рождения ВДНХ. Выставка отметит свой 83-й день рождения. Праздник пройдет 6 и 7 августа. Гостей ждут тематические экскурсии, мастер-классы, лекции и гастрономические сюрпризы.

За 8 лет на ВДНХ восстановили 26 объектов культурного наследия. Для детей в Центре авиации и космонавтики проведут бесплатные квесты.