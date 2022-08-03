"Это наш город": кенгуренок появился на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке можно посмотреть на кенгуренка. У краснокнижных кенгуру валлаби Беннета появился детеныш.

По наблюдениям зоологов, его активность внутри сумки стала четко и часто видимой примерно в апреле. 9 июля было зафиксировано первое появление кенгуренка наружу. Он весит не более двух килограмм.

Еще одна новость от зоопарка – изменение графика работы. В зоопарк можно попасть с 07:30 до 21:00.