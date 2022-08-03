"Это наш город": фестиваль "Московское варенье" объединил производителей из 20 регионов

Таежное варенье, арбузный мед и крафтовые соусы – все это можно попробовать на фестивале "Московское варенье", который проходит в столице. Он объединил производителей из 20 российских регионов. Свою продукцию они представили на 23 площадках.

Традиционно самые крупные ярмарки расположились на Площади Революции, Тверской и Манежной площадях. Гостей проекта также ждут увлекательные кулинарные и творческие мастер-классы и конкурсы поваров.