"Это наш город": более 16 тыс кустов роз высадят в Москве до конца лета

До конца лета в Москве высадят более 16 000 кустов роз. Ими украсят Парк Победы на Поклонной горе, Аллею героев космоса, Зубовскую площадь и сквер на Кутузовском проспекте.

Цветники также появятся на территории Морозовской детской больницы и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После наступления холодов розы укроют специальным защитным материалом. Это позволит им перезимовать в открытом грунте.

