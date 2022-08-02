"Это наш город": центры переподготовки предложили обучение для горожан старшего поколения

Центры переподготовки "Профессионал" предлагают горожанам старшего поколения несколько десятков программ обучения. На бесплатных занятиях ждут людей старше 50 лет, а также работающих пенсионеров.

В рамках проекта они смогут не только усовершенствовать свои навыки, но и освоить новую профессию. Выпускниками центра уже стали более 1 500 человек. Почти все курсы можно пройти онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

