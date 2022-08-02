"Это наш город": более 300 сортов варенья привезли на фестиваль "Московское варенье"

На фестиваль "Московское варенье. Возвращение легенды" привезли более 300 сортов варенья из 20 регионов России. Гости смогут попробовать сладкие угощения из апельсина и инжира, таежных сборов и шишек, а также уникальное варенье из гречки.

В этом году на фестивальных площадках пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом. В программе – советские картины и современные зарубежные фильмы, которых нет в прокате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

