"Это наш город": ВДНХ отметил свой день рождения

ВДНХ отметил свой 83-й день рождения. В последние годы здесь ведут масштабные работы. За 8 лет на ВДНХ восстановили 26 объектов культурного наследия.



Основная концепция реставрации – возвращение комплекса к облику 1954 года, когда появились главные символы выставки. Специалисты привели в порядок аллеи и цветники, а также обновили знаменитые фонтаны.