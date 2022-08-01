"Это наш город": в районе Филевский парк построят 4 моста через Москву-реку

Четыре моста построят через Москву-реку в районе Филевский парк. Три из них будут автомобильными, еще один – пешеходным.

Пешеходный мост свяжет между собой Мневниковскую пойму и парк "Фили".

В настоящее время район Филевский парк активно развивается – реконструирована линия метро, открылось движение по МЦД-1. Кроме того, идет строительство северного дублера Кутузовского проспекта, которое планируется завершить до 2023 года.