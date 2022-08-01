"Это наш город": реконструкцию станции Переделкино планируют завершить к началу 2023 года

К началу 2023 года в столице планируется завершить реконструкцию станции Переделкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Объект готов на 67%. Скоро завершат работы по устройству основных конструкций остановочного пункта: входных вестибюлей и подземного распределительного зала.

Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий. Там организуют подъездные пути, пешеходные дорожки, а также газоны и зеленые зоны.

МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов города с населением более 2,5 миллиона человек. Этот диаметр свяжет семь железнодорожных вокзалов столицы.