"Это наш город": новые детские сады построят в центре и на севере Москвы

Четыре новых детских сада появятся в центре и на севере столицы. Их построят в Пресненском, Молжаниновском, Тимирязевском районах, а также в Ховрине в течение пяти лет. Для строительства уже выделили земельные участки.

Новые детские сады смогут принять почти тысячу воспитанников. Строительство будет вестись по программе инвестиционных проектов.