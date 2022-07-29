"Это наш город": творческий фестиваль "Московского долголетия" стартовал в столице

В столице стартовал творческий фестиваль "Московского долголетия", в ходе которого горожане старшего возраста смогут проявить себя в творческих конкурсах. Они пройдут по вокалу и танцам. В проекте "Московское долголетие" творчеством занимаются свыше 33 тысяч человек.

В рамках фестиваля также будет создан музыкальный коллектив ВИА "Московское долголетие", кастинг которого состоится 3 августа. Окружные этапы конкурсов уже прошли по направлениям вокала, танцев и "Мастерской художников".

А до 7 августа принимаются заявки по направлению "Мастерская дизайнеров". Любимцы публики – победители конкурсов – выступят со своими работами на гала-концерте накануне 1 октября.