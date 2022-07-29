"Это наш город": на станции "Текстильщики" БКЛ завершился монтаж путей

На станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии столичного метро завершился монтаж путей. В настоящее время специалисты ведут пусконаладочные работы.

Так, специалисты полностью завершили монтаж монолитных конструкций вестибюля № 1, самой станции и пристанционных сооружений. В настоящее активно идут монолитные работы в вестибюле № 2 – уже готов его нижний (подземный) уровень. Параллельно специалисты монтируют последний из трех эскалаторов, по которым пассажиры будут подниматься со станции и выходить на Шоссейную улицу. Уже смонтированные четыре лифта и шесть эскалаторов прошли все необходимые тесты и готовы к эксплуатации.