"Это наш город": жители столицы могут подать заявку на соцобслуживание на сайте мэра

Жители столицы могут подать онлайн-заявку на социальное обслуживание, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Они могут подать все документы в электронном виде через специальную форму.

Для онлайн-заявки потребуется предоставить необходимые документы, а также указать информацию о членах семьи, объяснив, по какой причине они не могут ухаживать за родственником. Ранее москвичи, которым требовалось надомное или стационарное социальное обслуживание, должны были обращаться с заявлением в центры госуслуг.