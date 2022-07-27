"Это наш город": дополнительную платформу на станции Минская МЦД-4 построят к концу года

Строительство дополнительной пассажирской платформы и второй части распределительного зала станции Минская на МЦД-4 завершится до конца 2022 года. Работы завершены на 77%. В рамках второго этапа откроют оставшуюся часть распределительного зала и вторую пассажирскую платформу с навесом.

Москва станет ближе для жителей Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов. Общая протяженность будущего МЦД-4 составит 86 километров. Открытие четвертого маршрута Московских центральных диаметров улучшит транспортное обслуживание 23 районов города.