"Это наш город": фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 30 июля

В субботу, 30 июля, на ВДНХ состоится фестиваль неолимпийских видов спорта, в рамках которого пройдут мастер-классы и показательные выступления спортсменов.

Москвичи смогут принять участие в мастер-классах, посетить лекции и увидеть показательные выступления по капоэйре, вейкборду, на самокатах и роликах. Кроме того, жители столицы смогут посетить матчи по фрисби и лякроссу. В программе фестиваля пройдут показательные выступления спортсменов и мастер-классы. Например, занятия по йоге проведут около здания "Москвариума".