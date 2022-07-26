"Это наш город": движение между "Савеловской" и "Петровским парком" закрыто до 22 августа

До 22 августа для пассажиров закрыто движение между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Это необходимо для того, чтобы соединить инженерные системы северо-восточного участка БКЛ со всей системой метрополитена.

Специалисты переложат кабельно-проводниковую продукцию, реконструируют тяговую сеть, установят в тоннелях светильники, переустроят пожарную систему и смонтируют необходимое оборудование для подключения новых станций – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".