"Это наш город": Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино. Там в следующем году откроют юго-восточный участок Большой кольцевой линии. В планах есть важные дорожные проекты: строительство Московского скоростного диаметра и Южной рокады с развязкой на МКАД.

В этом году приведут в порядок жилой квартал между улицами Верхние Поля, Краснодарской, Перерва и Марьинский Парк.Комплексную реконструкцию в районах проведут в пяти поликлиниках.