"Это наш город": столичные парки приглашают на бесплатные лекции и кинопоказы

Столичные парки приглашают на бесплатные лекции и кинопоказы на этой неделе. В летнем кинотеатре сада имени Баумана можно посмотреть комедийный детектив "Анискин и Фантомас".

Парк Фили устроит хип-хоп вечеринку. А в саду Эрмитаж на лекции расскажут о поэтессе Марине Цветаевой и ее любимых местах в Москве.