"Это наш город": школу на 2 тыс мест построят в Троицке

Школу на 2 000 мест построят в Троицке. Первых учеников она примет в 2023 году.

В здании оборудуют классы, методические кабинеты и специальные мастерские. У детей будут все возможности, чтобы углубленно изучать гуманитарные и точные науки. За 10 лет на территории ТиНАО появилось более 100 образовательных учреждений.