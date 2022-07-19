"Это наш город": Собянин открыл после реконструкции филиал детской городской поликлиники

Сергей Собянин открыл после реконструкции филиал детской городской поликлиники № 42 в Ясеневе. Здание практически полностью перестроили.

Специалисты сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, дверные и оконные блоки. В поликлинике установили современное медицинское оборудование для разных видов диагностики.