"Это наш город": участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" закроют с 23 июля

На БКЛ на участке от "Савеловской" до "Петровского парка" не будут ходить поезда. Движение ограничат с 23 июля по 22 августа. Это необходимо, что присоединить строящийся участок БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской" к существующей линии.

Во время ограничений пассажирам рекомендуют пользоваться станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, Кольцевой линией или электробусом Т42.