"Это наш город": на МЦД построят 11 дополнительных станций

На МЦД построят 11 дополнительных станций. Платформы появятся на всех четырех маршрутах Московских центральных диаметров.

Как рассказали в Москомархитектуре, в порядок приведут все прилегающие к станциям территории. Также на базе новых платформ МЦД в будущем появятся крупные транспортно-пересадочные узлы, в том числе на Аминьевской, Минской, Камушках и Беговой.