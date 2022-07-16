"Это наш город": москвичей пригласили на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Москвичей пригласили на гастрономический фестиваль "Вкусы России". Около 300 торговых марок со всей страны представили свою продукцию на площадках в центре столицы. Одна из самых крупных находится на Пушкинской набережной в Парке Горького.

Гости могут продегустировать и приобрести ямальскую оленину, дагестанскую баранину или осетинские пироги. Одна из задач фестиваля – поддержать российских производителей.