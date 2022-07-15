"Это наш город": пассажиропоток на станции Печатники МЦД-2 увеличился в четыре раза

На станции Печатники МЦД-2 пассажиропоток увеличился в четыре раза. Это произошло за месяц после открытия платформы.

Совершено более 42 тысяч поездок, улучшена транспортная доступность нескольких районов. Для жителей Текстильщиков время в пути до центра Москвы уменьшилось с 40 минут до 20 минут.