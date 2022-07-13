"Это наш город": рекреационный центр появится в Битцевском лесу

В районе Чертаново Южное появится рекреационный центр "По лесным дорожкам". Его организуют между парком "Битцевский лес" и бывшими гаражными кооперативами.

Там заменят покрытие дорожек, обновят старый асфальт. На участке расположится основная инфраструктура для отдыха: лавочки, велопарковки, навесы и площадка для пикника. В планах также очистить от ила и водорослей Собачий пруд.