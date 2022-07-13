"Это наш город": реконструкция стадиона "Авангард" завершится в декабре 2022 года

Реконструкцию стадиона "Авангард" должны завершить уже в декабре 2022 года.

Стадион служил главным спортивным центром для жителей Перова почти 70 лет. Однако он пришел в упадок, и власти города приняли решение провести полную модернизацию. Там откроются пять спортивных павильонов, разместят фитнес-зону, скейт-парк и полосу препятствий. Территорию вокруг стадиона благоустроят.