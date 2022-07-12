"Это наш город": "Техноград" проведет курс по финансовый грамотности для московских мам

Комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет дистанционный курс по финансовый грамотности для московских мам. Бесплатные вебинары пройдут с 12 по 21 июля.

Участницы научатся грамотно планировать домашний бюджет, копить деньги, узнают, чем отличаются акции от облигаций. Городской проект "Мама онлайн" ориентирован на москвичек, у которых есть дети. Большинство участниц – молодые мамы с высшим образованием и опытом работы.