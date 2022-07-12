"Это наш город": еще 2 столичные поликлиники открыли по новому московскому стандарту

После ремонта по новому московскому стандарту открылись две поликлиники – детско-взрослая в Капотне и филиал поликлиники № 62 в Чапаевском переулке. В зданиях обновили все инженерные системы, выполнили современную внутреннюю и внешнюю отделку.

Кабинеты врачей и коридоры оборудовали эргономичной мебелью и заменили старую медицинскую технику. Благоустроили и территорию возле отремонтированных поликлиник.