"Это наш город": десять новых пешеходных маршрутов появилось на ВДНХ

Десять новых пешеходных маршрутов появилось на ВДНХ. Некоторые маршруты проложены через центральную часть выставки, а другие – через отдаленные уголки.

Подготовлена специальная экскурсия по истории ВДНХ. Также есть интерактивный маршрут для семей с детьми и подростками. Ребята смогут приготовить мороженое, побывать в павильоне "Космос" и поучаствовать в спектакле.