"Это наш город": около 1 тыс семей решили увеличить свою жилпощадь по программе реновации

Около тысячи семей решили увеличить свою жилпощадь и докупить квадратные метры в рамках программы реновации. Сделать это можно сразу в момент переезда или в течение двух лет с даты регистрации права собственности на новую квартиру.

Использовать для покупки можно кредитные средства, материнский капитал, жилищные субсидии и сертификаты. На дополнительные квадратные метры сделают скидку 10%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

