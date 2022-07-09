"Это наш город": фестиваль "10 лет. Новая Москва" завершится на Манежной площади 10 июля

Фестиваль "10 лет. Новая Москва" завершится на Манежной площади 10 июля. Гостей ждут мастер-классы, концерты, показы кино и дегустация продуктов из ТиНАО. В меню фестиваля включили шашлык, гуляш, разные виды сыра, свежие овощи, плов и другое.

Также гостей фестиваля научат делать авторские украшения, создавать мультфильмы и картины из цветного песка. Еще помогут смастерить музыкальный шумовой инструмент из природных материалов.