"Это наш город": Более 1 000 москвичей старше 55 лет стали волонтерами

Более 1 000 москвичей старше 55 лет стали участниками городского волонтерского движения. Специально для них разработали несколько проектов. Например, проект "Серебряная поляна". В парках проводят спортивные мероприятия и разнообразные мастер-классы.

Также есть проект "Серебряный маршрут", в рамках которого добровольцы посетят экскурсии. Волонтеры уже прошли от Морозовского сада до Покровского бульвара.