"Это наш город": эскалаторную галерею восстановят на Воробьевых горах

На Воробьевых горах приведут в порядок эскалаторную галерею, которой не пользовались с середины 1980-х годов. Сейчас ее уже снесли.

Новая галерея будет представлять собой лестницу из павильонов, которые строят по историческим чертежам. В нижнем вестибюле уже заливают стены первого этажа и устанавливают эскалаторы. Всего будет три подъемника отечественного производства, которые соединят павильоны галереи.