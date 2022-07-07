"Это наш город": детеныш кошачьего лемура появился на свет в Московском зоопарке

У кошачьих лемуров Бэллы и Фунтика появился детеныш, сообщили в Московском зооопарке. Специалисты определили, что на свет появилась самочка.

Кошачьи лемуры – эндемики Мадагаскара. Этот вид животных занесен в международную Красную книгу как близкий к угрозе исчезновения вид.