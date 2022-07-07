"Это наш город": более 20 столичных клиник начали оформлять детские электронные справки

Более 20 федеральных и частных клиник в столице начали оформлять электронные справки о болезни ребенка. Информацию в школу или детский сад теперь можно передать онлайн.

Родителям больше не нужно лично предупреждать педагога или воспитателя об отсутствии ребенка, а затем приносить бумажную справку. Вся информация автоматически появится в системе "ЕМИАС.Школа". Учителя увидят, на какой период ребенок освобожден от занятий.