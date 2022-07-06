"Это наш город": в этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов – Собянин

В этом году в столичных парках зацветет 55 миллионов цветов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Главным цветником города стал парк "Зарядье". Также цветы являются важным украшением ВДНХ, где в этом году распустится полтора миллиона бутонов – от тюльпанов до роз.

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