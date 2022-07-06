"Это наш город": программа капремонта поликлиник Москвы завершена на четверть

В столице отремонтировали более 50 поликлиник. Все они приведены к новому единому московском стандарту. Таким образом, масштабная программа капремонта медучреждений реализована на четверть.

В данный момент работы продолжаются в более чем 100 зданиях. Почти половина из них будет введена в эксплуатацию до конца года.