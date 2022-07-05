"Это наш город": дачникам доступны занятия проекта "Московское долголетие" в режиме онлайн

Участники проекта "Московское долголетие" смогут продолжать занятия в течение всего лета. Благодаря онлайн-формату оставаться на связи можно даже находясь на даче.

Такой возможностью воспользовались более 94 тысяч человек. Они удаленно изучают иностранные языки и информационные технологии, осваивают йогу и приемы самомассажа. Самое популярное занятие – гимнастика, ее выбирают 19% пенсионеров.