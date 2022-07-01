"Это наш город": ночной велофестиваль пройдет в Москве

Ночной велофестиваль пройдет в Москве 9 июля. Участие в нем бесплатное. Потребуется предварительная регистрация.

Участникам заезда предложили дресс-код в стиле неоновой вечеринки. Понадобится флуоресцентная одежда, светоотражатели и светящиеся украшения. Ночная велопрогулка стартует в 20:00. До этого в Фестивальном городке гостей ждет семейный праздник, где выступят музыканты и будет работать фудкорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

