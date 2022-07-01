"Это наш город": "Техноград" приглашает на обучение москвичек с детьми

"Техноград" на ВДНХ приглашает москвичек получить новую профессию. Дистанционный курс "Управление персоналом" пройдет в рамках проекта "Мама онлайн". Он ориентирован на тех, у кого есть дети.

Они смогут повысить свой профессиональный уровень или освоить новую специальность. Слушательницам расскажут, чем занимается специалист отдела кадров и как начать карьеру в HR-сфере с нуля. Обучение бесплатное. Нужна предварительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

