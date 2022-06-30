"Это наш город": в столице утвердили проект развития дорожной сети в трех районах

Утвержден проект строительства новых дорог на западе столицы. Работы пройдут в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский в ТиНАО. Там проложат более семи километров дорожного полотна.

Таким образом, с Родниковой улицы в будущем можно будет выехать на новую магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, улучшится транспортная доступность горнолыжного склона в Ново-Переделкино, ледового дворца "Арктика" и рядом стоящих офисов и центров.