"Это наш город": на станции "Сокольники" БКЛ закончили установку эскалаторов

На станции "Сокольники" БКЛ закончили установку эскалаторов. Всего на платформе их будет 16, а высота подъема составит от 7,5 до 15 метров. Самые длинные из подъемников соединяют кассовый зал первого вестибюля с платформой.

У станции будет два подземных зала под Сокольнической площадью. В обоих в данный момент ведется облицовка стен плитами из серого мрамора и гранита серого и черного цветов.